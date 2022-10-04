SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ ATILIM!

Sağlık sektörünün başarılı ismi BHT CLINIC, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu, Ece Gürsel ve Ferah Zeydan gibi ünlü simaların katılımıyla gerçekleşen; sektöre öncelik eden otelcilik ve destek hizmetlerini, büyük otel zincirlerini ve tedarik zinciri firmalarını ilk defa bir araya getirerek bu zirveye ev sahipliği yaptı.

OTELCİLİK VE DESTEK HZİMETLERİ HAFTASI BHT CLINIC TARAFINDAN DÜZENLENEN BÜYÜK BİR ZİRVE İLE İLAN EDİLDİ

Bu zirvenin yapılmasında ki hedef ise otelcilik alanında her geçen gün artan talep ve isteklerin doğru bir şekilde karşılanmasının yanı sıra sektördeki son trendlerin ve geliştirilebilirliği yüksek alanlar hakkında fikir sahibi olmaktır.

Gerçekleşen bu zirvede aynı zamanda bir panel oturumu düzenlenmiş olup sektörel bazda gerçekleşen inovasyonların incelenmesi gerçekleşti.

Büyük bir yeniliğe adım atılan bu panelde ödül töreni de gerçekleşti.

Açılış konuşmasını BHT CLINIC Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda OHSAD Yönetim Kurulu Başkanıı Sayın Reşat Bahat gerçekleştirdi.

BHT CLINIC sektörde ilk defa düzenlediği bu etkinlikle birlikte 19-25 Eylül Haftasını 'Otelcilik ve Destek Hizmetleri' haftası olarak ilan ederek, her yıl kutlayacağını açıkladı.