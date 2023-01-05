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Sadun Aksüt... TAMBURLAR ONUN İÇİN AĞLIYOR!

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Sadun Aksüt... TAMBURLAR ONUN İÇİN AĞLIYOR!

Türk musikisi sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, 90 yaşında hayatını kaybetti. Aksüt; Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören tamburi Sadun Aksüt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Aksüt'ün ölümüne ilişkin açıklama yapan bestekar Amir Ateş, "Son devrin duayenlerindendi. Fevkalade donanımlı, İstanbul beyefendisi, sanatın gerçek manada temsilcilerinden biriydi" dedi.

Aksüt'ün Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin yetiştirdiği medarıiftiharlardan biri olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Ben de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Sadun Aksüt, gerek tamburi tarafıyla gerek bestekarlığıyla gerekse musiki donanımıyla iftihar edilecek sanatçılarımızdandı. Nur içinde yatsın. Büyük bir kayıp, musikimiz adına."

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Aksüt, yarın 11.00'de Maçka'daki İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekarı'nın da bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, TRT İstanbul Radyosu'nun emekli sanatçılarındandı.

Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İstanbul Teknik Üniversitesi Amir Ateş İstanbul Magazin Haberler

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