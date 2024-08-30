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Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

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Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Saçları beyazlayan oyuncuyu gören hayranları "Yaşlanmışsın" yorumunu yaptı.

Yayınladığı döneme damga vuran günümüzde dahi izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, değişimiyle adından söz ettirdi.

Dizideki Polat Alemdar rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında eşi Nagehan Kaşıkçı işe boşanma sürecinde sorunlar yaşayan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır hiçbir projede yer almayan Şaşmaz, beyazlayan saçlarıyla sevenlerini şaşkın çevirdi. Oyuncunun son halini gören birçok hayranı "Sen de yaşlanmış Polat" yorumunu yaptı.

Necati Şaşmaz bir ara yaptığı açıklama Kurtlar Vadisi'ni yeniden çekeceklerini söylemiş ancak sonrasında bir gelişme yaşanmamıştı.

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Necati Şaşmaz Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

MEVLUT COLAK null:

filmdeki gibi ölümsüz saniyordunuz heralde

34
4
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Kutluhan Kutlu:

Neden inanamiyorsunuz yahu adam yaslanmis gayet normal yani

36
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yanıtYanıtla
Bilal Yildiz:

Zaten kimse yaslanmiyor bi Necati Sasmaz yaslanmis degilmi?

20
0
yanıtYanıtla
bilinmez durum:

Yaşladın be ziya çöktün

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2
yanıtYanıtla
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