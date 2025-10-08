Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılan şarkıcı Hadise, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Bugün tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara'da görüşürüz" açıklamasında bulundu.

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyonu konuşuyor.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda kan tahlilleri, idrar ve saç örneklerini alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü ismin tamamı kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HADİSE'DEN BEKLENMEDİK KARAR

Öte yandan serbest bırakılan şarkıcı Hadise, dikkat çeken bir karar aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, sahneye çıkacağını açıkladı.

Hadise, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Bugün tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara'da görüşürüz" ifadelerini kullandı.