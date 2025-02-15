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Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Rüzgara Bırak, cesur sahneleriyle sosyal medyayı salladı. İzleyicilerden bazıları, "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin", "Ben mağarama dönüyorum" yorumlarında bulundu.

Netflix'in yeni romantik komedisi Rüzgara Bırak, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak, cesur sahneleriyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yaz Çeşme'de çekilen Rüzgara Bırak filmi, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ'TAN CESUR SAHNE

Aylardır büyük bir heyecanla beklenen film Netflix'te yayına girdikten sonra cesur sahneleriyle gündem oldu.

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

"ALLAH SABIR VERSİN"

Setten gelen fotoğraflarda da çok yakıştırılan ikilinin yakın sahneleri izleyiciden "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin", "Ben mağarama dönüyorum" yorumları aldı.

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Başarılı bir iş kadını olan Aslı, büyük bir şirketin yönetiminde söz sahibi olan hırslı bir CEO'dur. Ancak şirketin veliahtı olan Ege ile yolları beklenmedik bir şekilde Alaçatı'da kesişir. İlk başta çatışmalarla başlayan bu karşılaşma, zamanla tutkulu bir aşka dönüşecektir. Rüzgara Bırak, yalnızca romantik bir hikâye sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayı koruma ve yanlış yapılaşma konularına da değinerek izleyiciyi düşündürmeyi amaçlar.

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

laik Kemalist hayatlar !!! paran varsa çek bi dizi koy kendini başrole hande erçeli vur yerden yere yap hande reçel

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Haber YorumlarıMert Kabadayı:

Cesur sahne ?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Edep olmayınca..

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Haber YorumlarıSamet Yücer:

Yakışır sabaci Ailesine :)

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