Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi! Ünlü çiftten kötü haber

Manzara ve Sinsirella şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu. Dünyaevine girdikten sonra mesleğine ara veren Coşuk kariyerini ikinci plana iterek, uzun süre tüp bebek tedavisi görmüş ama sonuç alamamıştı. Şimdi ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Aylin Coşkun eşiyle olan fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırdı ve akılları karıştıran bir açıklama yaptı.

"RAHATSIZLIĞIMI DİLE GETİRDİĞİMDE SORUN BEN OLUYORUM"

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.' Altı sene önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı. Milliyet'in haberine göre, yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı. İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 2019 yılında büyük bir düğünle evlenmişti. O dönem düğün için harcanan bütçe ve Coşkun'un giydiği özel tasarım gelinlik uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ancak çiftin mutluluğu beklenenden kısa sürdü.