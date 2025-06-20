Rüya Coriç ile Erkan Meriç'in Gayriresmi buluşması

Başarılı yapımlarıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Greenart Grup, bu kez dijital platform için hazırladığı yeni dizisi "Gayriresmi" ile izleyicinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği ve başrollerinde sevilen oyuncular Erkan Meriç ile Rüya Coriç'in yer aldığı projenin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor.

Genel hikayesini Vahdet Erdoğan'ın yazdığı dizinin senaryosunu Ufuk Cebeci veBaran Ergün kaleme aldı. Ortalama 7 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak mini dizi, sinema kalitesindeki prodüksiyon detaylarıyla dikkat çekiyor.

2025 yılının Ferhat ve Şirin beraberliğini konu alan filmde birbirini tam olarak tanımadan aynı evde yaşamaya başlayan çiftin komik hikayesi üzerinde gelişiyor. Ferhat ve Şirin her ne kadar farklı karakterlere sahip olsalar da, mutlu bir birliktelik yaşamaktadırlar. Ferhat'ın ikili bir hayatı vardır. Evde romantik bir aşık, dışarıda korkulan bir mafya lideri… Şirin ise başarılı bir avukattır. Ferhat'ın karanlık tarafından haberdar değildir. Ferhat'ın bu hayatı Şirin'le ilişkisini karmaşık hale getirir.

Bugüne kadar "Nasipse Olur", "Sil Baştan Kaynanam", "C Takımı", "Veda Partisi" ve "C Takımı 2" gibi gişe ve rating başarısı elde etmiş filmlerle adından sıkça söz ettiren Greenart Grup, kurduğu Greenart TV dijital kanalıyla birlikte artık YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. "Gayriresmi" dizisi ise bu dönüşümün ilk büyük adımı olarak lanse ediliyor.