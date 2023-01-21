RTÜK tarafından yakın takibe alınan Camdaki Kız'ın fragmanı izleyicileri kızdırdı

Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından yakın takibe alınan Camdaki Kız dizisinin 66. bölüm fragmanı izleyicileri çileden çıkardı. Sedat'la evli olan Nalan, yasak aşkı Hayri ile birlikte oluyor. Pişmanlık yaşayan Nalan, ağlayarak ölen annesinden af dilerken daha sonra Hayri ile buluşarak romantik bir an yaşıyor.

Feyyaz Yiğit, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi, konusundan dolayı RTÜK tarafından yakın takibe alındı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise dikkat çekti.

RTÜK BAŞKANI: YAKINDAN TAKİP ETMEYE BAŞLADIK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Camdaki Kız dizisinden bahsederek "Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARAN FRAGMAN

Şahin'in açıklamasının ardından dizinin perşembe günü yayınlanacak olan 66. bölüm fragmanı da gündem oldu. Dizinin yeni bölümünde Sedat ile evli olan Nalan, yasak aşk yaşadığı Hayri ile birlikte oluyor. Hayri'nin evinden ayrılırken büyük bir pişmanlık yaşayan Nalan, eve gelince hayatını kaybeden annesine seslenerek af diliyor. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise Hayri ile buluşan Nalan, eşi Sedat'a yakalanıyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin 66. bölüm fragmanı sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yasak aşk sahnelerinden dolayı diziyi izlemeyi bıraktıklarını söyledi.