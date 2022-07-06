Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:
Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Romantik komedi filmlerinin kraliçesi Kate Hudson, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Göğüslerini saçlarıyla kapatan ünlü oyuncunu pozuna abisinden ise ilginç bir yorum geldi.

Hollywood'da romantik komedi filmlerinin aranan yüzü olan Kate Hudson, gerçek hayatında da tıpkı filmlerindeki gibi güzel ve haşarı.

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Sosyal medyada da oldukça aktif olan güzel oyuncu, 15 milyon takipçisini günlük yaşantısından ve aile hayatından kareler paylaşarak sık sık memnun ediyor.

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Şu anda İngiltere Londra'da bulunan Hollywood oyuncusu, şehrin güneşli havasını otel odasında üstsüz poz verirken bir yandan da çay keyfi yaparak kutladı.

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatan Hudson, cesur pozunu "Güneş çıktı" başlığıyla paylaştı.

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan fotoğrafına abisi Oliver Hudson'dan ilginç bir yorum geldi. Oliver kardeşinin pozuna "Hayır" yorumunu yazdı. Bu yorum kısa süre içinde bin beğeni aldı.

Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kate Hudson Instagram Londra Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title