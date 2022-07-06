Romantik komedilerin kraliçesi Kate Hudson, üstsüz pozunu paylaştı, abisinin yorumu fotoğrafın önüne geçti

Hollywood'da romantik komedi filmlerinin aranan yüzü olan Kate Hudson, gerçek hayatında da tıpkı filmlerindeki gibi güzel ve haşarı.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan güzel oyuncu, 15 milyon takipçisini günlük yaşantısından ve aile hayatından kareler paylaşarak sık sık memnun ediyor.

Şu anda İngiltere Londra'da bulunan Hollywood oyuncusu, şehrin güneşli havasını otel odasında üstsüz poz verirken bir yandan da çay keyfi yaparak kutladı.

Uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatan Hudson, cesur pozunu "Güneş çıktı" başlığıyla paylaştı.

Güzel oyuncunun binlerce beğeni alan fotoğrafına abisi Oliver Hudson'dan ilginç bir yorum geldi. Oliver kardeşinin pozuna "Hayır" yorumunu yazdı. Bu yorum kısa süre içinde bin beğeni aldı.