Rol aldığı film Cannes Film Festivali'nde alkış tufanı koparan Merve Dizdar'ın duygusal anları

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Aralarında Merve Dizdar'ın da bulunduğu başrol oyunlarının gösterim sonunda salona girdiği anlarda alkış tufanı koptu. Dakikalarca ayakta alkışlanan isimler arasında yer alan Dizdar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı.

MERVE DİZDAR ZOR ANLAR YAŞADI

Cannes Film Festivali'nde yarışan Nuri Bilge Ceylan gösterimin yapıldığı salona geldiğinde büyük alkış koptu. Film, gösterim bittikten sonra 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Daha önce birçok projede rol alan ve şimdilerde Ömer dizisinde başrol oynayan Merve Dizdar ise başarısından dolayı alkışlandığı dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Ağlamamak için kendisini zor tutan Dizdar, seyircilere onları alkışlayarak karşılık verdi.

EZGİ MOLA'DAN DESTEK

Merve Dizdar ile Masumlar Apartmanı'nda başrolü paylaşan ve dizi final yaptıktan sonra görüşmeye devam eden Ezgi Mola, arkadaşının başarısına sessiz kalmadı. Instagram hesabından Dizdar'ın ve ekibin alkışlandığı videoyu yayınlayan Mola, "Güzel kızım Cannes'da. Ağlamaktan içim şişti. Kalbim seninle Merve'm, kim bilir yine ne güzel döktürmüşsündür" dedi.