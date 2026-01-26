Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Alacakaranlık, Harry Potter ve Batman gibi küresel çapta ses getiren yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Robert Pattinson, müzik zevkine dair yaptığı açıklamada Türk kökenli bir sanatçının da favorileri arasında yer aldığını söyledi.

YENİ FİLMLERİYLE GÜNDEMDE

39 yaşındaki İngiliz oyuncu, son dönemde başrollerini Matt Damon, Tom Holland ve Zendaya ile paylaştığı Christopher Nolan imzalı "Odyssey" filmiyle adından söz ettiriyor. 2026 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Pattinson'ın, nisan ayında izleyiciyle buluşması öngörülen "Drama" filminde de rol alacağı biliniyor.

TÜRK ŞARKICIYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

GQ dergisine verdiği röportajda yoğun temposuna rağmen müzikle bağını koparmadığını anlatan Pattinson, son günlerde her zamankinden daha fazla müzik dinlediğini dile getirdi. Pattinson, Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band gibi isimleri sıkça dinlediğini ifade etti. Bu isimlerin yanı sıra İngiltere'de yaşayan Türk kökenli şarkıcı Nilüfer Yanya'ya da özel bir parantez açan Pattinson, düşüncelerini, "Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Nilüfer Yanya

NİLÜFER YANYA KİMDİR?

1995 doğumlu Nilüfer Yanya, Türk bir baba ile Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Yanya, The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi isimlerden ilham aldı. 2016 yılında adını duyurmaya başlayan sanatçı, ilk albümü "Miss Universe"ü 2019'da yayımladı. Ardından gelen "Inside Out" ve "Painless" albümleriyle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Daha önce verdiği bir röportajda isminin hikayesini anlatan Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.