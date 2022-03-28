Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Sevilen şarkıcı Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo, hayatını kaybetti. Hatemo, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden şarkıcı, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mayıs'ta babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü ismin babası bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

"GİTTİ ÖMRÜMÜN BİR YARISI"

Instagram hesabından ölüm haberini veren Hatemo, "Gitti adımı veren, gitti adamlığımı veren, gitti ömrümün bir yarısı. Saatini bana bıraktı da kendi gitti. Baba gitti" dedi. Gelen taziye mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Binlerce mesaj aldım. Tanıdık, tanımadık. Allah razı olsun sizlerden. Beni mazur görün telefonlara bakacak takatim yok. Rabbim ölmüşlerinizi cennetine alsın sizlere de sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

TÖREN BOYUNCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Rober Hatemo'nun babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Rober Hatemo'nun babası hayatını kaybetti

Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Rober Hatemo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Magazin

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