Rick and Morty 7. Sezonuyla Geri Dönüyor

Rick And Morty, 7. sezonuyla birlikte geri dönüyor. Popüler animasyon dizisinin dağıtımcısı olan Adult Swim tarafından yapılan duyuru sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yedinci sezon, dizinin ortak yapımcısı ve ana seslendirme sanatçı olan Justin Roiland'ın kovulmasından sonra büyük tartışmalar yaratmış durumda.

Justin Roiland'sız Rick and Morty 15 Ekim'de gösterime giriyor

Rick and Morty için yedinci sezon sürprizi yapıldı. Adult Swim'in açıklamasına göre 15 Ekim Pazar günü yayınlanacak ilk bölümle birlikte 7. sezon için start verilmiş olacak. Yapımcı firma, Justin Roiland sonrasında başrollerin yeniden şekillendirileceğini doğruladı.

Dizinin ortak yapımcılığını üstlenen Justin Roiland, aynı zamanda Rick ve Morty'nin seslendirmesini yapıyor. Uzun yıllardır her iki karakteri de konuştuğu için, yedinci sezonla birlikte büyük değişiklik yaşanmış olacak. Ancak Adult Swim, oyuncu seçimi konusunda isim vermekten kaçınıyor.

2131231

Basın açıklamasına göre 7. sezon Türkiye dahil olmak üzere 134'ten fazla ülkede ve 38 dilde gösterime girecek. Yeni bölümler yayınlandıktan bir gün sonra, dijital servislerden satın alınabilecek. Ancak Türkiye'de yayın haklarının Netflix'te olduğunu ve ne zaman gösterime gireceğinin bilinmediğini belirtelim.

Yedinci sezon 10 bölüm olacak şekilde hazırlanıyor. Adult Swim'in yöneticisine göre bu sezon, Rick and Morty'nin daha yeni başladığının bir göstergesi olacak.

Justin Roiland dizide olmasa da; diğer ikonik isimlerin kadroda olması muhtemel. Bunlar arasında Chris Parnell, Spencer Grammar ve Sarah Chalke yer alıyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.