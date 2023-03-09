Reynmen, romantik bir pozunu paylaşarak Cansu Kurtaran ile ilişkisini ilan etti

Fenomen ve şarkıcı Reynmen, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Cansu Kurtaran ile ilişkisini ilan etti. Sosyal medya hesabından sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Reynmen, beyaz kalp emojisi koydu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla fenomen olduktan sonra müzik sektörüne geçiş yaparak kendi şarkılarını çıkaran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, bir süredir aşk yaşadığı Cansu Kurtaran ile ilişkisini ilan etti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süredir Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ileri sürülen Reynmen, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. İkili, bugün Instagram hesaplarından peş peşe romantik pozlarını yayınlayarak ilişkilerini ilan etti. Kurtaran'ı alnından öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan Reynmen, kalp emojisi koydu. Kurtaran ise Reynmen'le çektirdiği fotoğrafları birleştirerek "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIZI KORUMAK İSTİYORSAK BİRAZ SOSYAL MEDYADAN UZAK DURMAK EN SAĞLIKLISI"

Depremlerden dolayı zor günler geçirdiğini ve bu süreçte her şeyden uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Reynmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süredir aranızda yokum biliyorum ama inanın hiçbir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkçası. Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır."