Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Cesur kıyafetleri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, önceki gece Bebek'te arkadaşları Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile bir otelde eğlendi. Gecenin sonunda otelden çıkan Şahin, sevgilisi iş insanı Burak Ateş'in tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.

CAMDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ancak aracın camında Ticaret Bakanlığı'na aitmiş gibi görünen "resmi hizmete mahsustur" ibaresi dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu aracın Bakanlığa ait olmadığını ve araç tanıtım kartının yasa dışı şekilde kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bahse konu araç, Bakanlığımıza tahsis edilmiş değildir. Aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir" denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Bakanlık ayrıca, izinsiz kullanımın devam ettiğinin anlaşıldığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konunun İstanbul ve Mersin Valilikleri'ne iletildiğini açıkladı.