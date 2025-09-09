Haberler

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi
Şevval Şahin, Bebek'te eğlence sonrası sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği araçla görüntülendi. Aracın camındaki "resmi hizmete mahsustur" yazısı dikkat çekince Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, aracın kendilerine ait olmadığını, kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Cesur kıyafetleri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin, önceki gece Bebek'te arkadaşları Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile bir otelde eğlendi. Gecenin sonunda otelden çıkan Şahin, sevgilisi iş insanı Burak Ateş'in tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.

CAMDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ancak aracın camında Ticaret Bakanlığı'na aitmiş gibi görünen "resmi hizmete mahsustur" ibaresi dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu aracın Bakanlığa ait olmadığını ve araç tanıtım kartının yasa dışı şekilde kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bahse konu araç, Bakanlığımıza tahsis edilmiş değildir. Aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir" denildi.

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Bakanlık ayrıca, izinsiz kullanımın devam ettiğinin anlaşıldığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konunun İstanbul ve Mersin Valilikleri'ne iletildiğini açıkladı.

