Reha Muhtar... KIZI MİNA BABASINDAN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU, SONRA GERİ ÇEKTİ!

Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve kızı direnince de laptop'u tutan ellerini ısırdığı iddia edildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muhtar'a karşı geçen senelerde velayet davası açan eski eşi Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Deniz Uğur dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisiyle uzun zamandır ayrıyız. 2 müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır. İstanbul Aile Mahkemesi kararıyla şahsi münasebet günü 12.09.2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i Tarabya'da bulunan okullarından aldım.

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"DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU"

Birlikte eve geldik akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha'nın önceki cuma günü kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi.

Hatta bu sefer çok kötü dövdü diyerek önceki davranışlarını teyit etmiş oldu.

Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu.

Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti.

"ŞİKAYETÇİ OLURSAN BENİ ÖLDÜRÜR"

Çocuk bana vücudundaki darp dizilerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu.

Bana 'Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür' dedi.

"İKİZİ DE TAMAMEN İÇE KAPANDI"

Bu konuşmalar sırasında yalnızdık kızımı sakinleştirip Kavacık Medistate Hastanesi'ne götürdüm.

Kızımı orada muayeneden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı.

Bu durumu bana aktardı. Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda…''

Delilleri inceleyen mahkeme Reha Muhtar'a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

Bu gelişmenin ardından Mina Deniz babası ile birlikte gittiği Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'nde ekifade vererek şikayetini geri çektiğiöğrenildi.