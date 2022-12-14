Recep İvedik 7 ile çok konuşulan Şahan Gökbakar bu sefer de dizi çekecek

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin ardından marka yüzü olduğu Disney Plus'a bir de dizi çekecek. "Celal ile Ceren" benzeri yapılması planlanan dizi 8 bölümden oluşacak ve yönetmenliğini Togan Gökbakar yapacak.

Şahan Gökbakar'ın uzun zamandır merakla beklenen filmi Recep İvedik 7, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ta yayınlandı. Gökbakar'dan kısa sürede büyük ilgi gören filmin ardından bir müjde daha geldi.

CELAL İLE CEREN TADINDA BİR DİZİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökbakar filmin hemen ardından bir de dizi film film hazırlıyor. Henüz ismi netleşmeyen dizi Gökbakar'ın 2013 yapımı "Celal ile Ceren" tadında olacak. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Celal ile Ceren filminden

ECE VE ERDAL'IN HAYATI ANLATILACAK

Dizide eğitimli, kültürlü bir kadın olan Ece ile kendisine son derece zıt özelliklere sahip eşi Erdal'ın renkli hayatı esprili bir dille anlatılacak. Çiftin ailesi, mahalle arkadaşları da dizide yer alacak. Ayrıca magazin programları yorumcuları, ünlü restoranların fenomen sahipleri de bu dizide yer alacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan dizide Gökbakar'a kimin eşlik edeceği ise henüz bilinmiyor.