Rapçi Eypio... APANDİSTİ PATLADI, AMELİYATA ALINDI!

2016 yılında 'Günah Benim' şarkısıyla hayatımıza giren rap şarkıcısı Eypio, sosyal medya hesabında tüm hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Ameliyata alındığını söyleyen ünlü isim, 'arayıp soran herkese teşekkür ederim' dedi.

Asıl adı Abdurrahim Akça olan ve sahne adı olarak Eypio'yu kullanan rapçi, şarkılarıyla sosyal medyayı yıkıp geçiyor bildiğiniz gibi.

'Günah Benim' şarkısıyla hayatımıza giren ve sonra söylediği her şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Eypio ne yapsa viral oluyor. 2017 yılında ekranların en popüler yapımı Çukur için seslendirdiği 'Gömün Beni Çukura' şarkısı da hala dinlenmeye devam ediyor.

2020 yılında Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film için seslendirdiği şarkı da tüyleri diken diken etmişti.

Filmi izleyen, izlemeyen herkes şarkıyı duymasıyla gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bir dönem tüm radyolar, televizyonlar ve yolda giden arabaların içinde dahi Naim'i dinliyorduk Eypio'dan.

Hatta Filenin Sultanları da kazandıkları maçların ardından hoparlörleriyle Naim söylemeye başlamıştı. Hep birlikte 'Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştır terime. Demişti anam bana 'buz da olsan erime'. Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine.' diye zıplayarak bağırdığı anlar viral olmuştu. ve sonrasında her şampiyonluklarında bunu gelenek haline getirmişlerdi. : )

Son olarak "Sen Oyna" şarkısını yayınlayan Eypio, 378 bin takipçili sosyal medya hesabı üzerinden hastanede yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.