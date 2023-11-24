Rapçi Eypio... APANDİSTİ PATLADI, AMELİYATA ALINDI!
2016 yılında 'Günah Benim' şarkısıyla hayatımıza giren rap şarkıcısı Eypio, sosyal medya hesabında tüm hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Ameliyata alındığını söyleyen ünlü isim, 'arayıp soran herkese teşekkür ederim' dedi.
'Günah Benim' şarkısıyla hayatımıza giren ve sonra söylediği her şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Eypio ne yapsa viral oluyor. 2017 yılında ekranların en popüler yapımı Çukur için seslendirdiği 'Gömün Beni Çukura' şarkısı da hala dinlenmeye devam ediyor.
Filmi izleyen, izlemeyen herkes şarkıyı duymasıyla gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bir dönem tüm radyolar, televizyonlar ve yolda giden arabaların içinde dahi Naim'i dinliyorduk Eypio'dan.