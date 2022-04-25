Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki - Haberler

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Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beta lakaplı Berk Bayındır'ın 8. kattan düşerek hayatını kaybetmesi sevenlerini yıktı. Ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan rapçi Ceza, "Ah be kardeşim, öyle üzdün ki. Mekanın cennet olsun" dedi.

"Beta" lakabıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan rezidanstaki 8. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada gündem olan rapçi için taziye paylaşımları da gelmeye başladı.

Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere sevenlerini de yıkan Beta, Twitter trend listesinde 1. sırada yer aldı. Meslektaşı Beta'nın yaşamını yitirdiğini duyan rapçi Ceza ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah be kardeşim, öyle üzdün ki mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki

Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" demekle yetindi.

Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki

Rapçi Beta'nın ani ölümü Ceza'yı yıktı: Ah be kardeşim öyle üzdün ki

'Beta' lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinin camından düşerek öldü"Beta" lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinin camından düşerek öldü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Twitter, Ölüm, RAP, Magazin, Haberler

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