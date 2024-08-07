Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı kesen ve duruma oldukça kızan Pekkan, "Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

PROTOKOLDEN AYRILANLARI GÖRÜNCE ŞARKIYI YARIDA KESTİ

Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan, sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve kostümleri ile de göz kamaştırdı.

3 saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı ancak konserin sonuna doğru ünlü sanatçı bir hayli sinirlendi. Protokolde oturanların yavaş yavaş yerinden ayrıldığını gören Pekkan, şarkısını yarıda kesti.

Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.

Ajda Pekkan'ın menajerine "Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.