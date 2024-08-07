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Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

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Ajda Pekkan, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde düzenlediği konserde protokolde bulunanların erken ayrılmaya başlamasına tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin" diyerek tepki gösterirken konsere yoğun ilgi gösteren hayranlar, Pekkan'ın bu sözlerini alkışlarla destekledi.

Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı kesen ve duruma oldukça kızan Pekkan, "Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

PROTOKOLDEN AYRILANLARI GÖRÜNCE ŞARKIYI YARIDA KESTİ

Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran binlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan, sahnede performansı ile olduğu kadar dansları, sahne şovu ve kostümleri ile de göz kamaştırdı.

Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

3 saatten fazla sahnede kalan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı ancak konserin sonuna doğru ünlü sanatçı bir hayli sinirlendi. Protokolde oturanların yavaş yavaş yerinden ayrıldığını gören Pekkan, şarkısını yarıda kesti.

Protokolden kalkanlar Ajda Pekkan'ı kızdırdı: Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin

Konser alanından ayrılan kişilere dönerek "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz?" dedi. Ünlü sanatçının o sözleri hayranları tarafından alkışla desteklendi. Pekkan ise sözlerinin devamında, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.

Ajda Pekkan'ın menajerine "Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Ajda Pekkan Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (29)

Kartal Doğan:

78 yaşındasınız Ajda hanım, önce siz yaşınızın gereksinimi olan sahne adabına göre giyinin sonra size ve sanatınıza saygı için gelmiş insanları eleştirin !

159
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atilla levent:

herkes sonuna kadar kalmak zorundamı adamın işi çıkmıştır...

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EVO20 :

İnsan gitmeden önce teyzenin elini öper ?? Sana mi soracaklar kalkmadan once sen kimsinlan artist!

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Aras Yılmaz:

Adam parayı bastırmış gelmiş istediği zamanda kalkar gider kimseyi zorla tutamazsın.

121
53
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Ocean Express cargo Ltd:

80 yaşında İnanmak çok zor

109
11
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mehmet türkel:

Kibir en büyük tehlike iki ayağı çukurda ama kibirden hala geçilmiyor.

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Bozkurtlar Ulusun:

İstediğim zaman kalkarım kimsenin birşey demeye hakkı yok, kibir çok tehlikeli birseydir

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20
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YalancıSavar:

Bu yaşına rağmen aklı düşünmesi herşeyi yerinde. ve bence haklı. Konserlerde genelde böyle oluyor. Çok azının işi çıktıysa kalkıp gidiyor. ama genel de Ajda hanımın dediği gibi. Kadın kendine bakıyor sağlıklı yaşıyor. Canan Karatay ıo falan boşverin Ajda yı örnek alın.

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27
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Sonby Erdm:

78 yaşında helal olsun. saygı duymak gerekir

29
24
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HAYRETTİN KAYA:

78 Yaşında ki AJDA PEKKAN , Azraille mi çıkıyorsun napıyorsun bu fizik, Fizik kurallarına aykırı :)

27
14
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