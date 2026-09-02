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Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti
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İngiltere’ye dönüş hazırlığı yapan Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocukları Archie ve Lilibet’in okul hayatı öncesinde velilere uyarı gönderildi.

  • Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşü öncesinde Cotswolds bölgesindeki bir okul, velilere diğer öğrencilerin fotoğraf ve videolarını izinsiz çekmemeleri ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmamaları uyarısı gönderdi.
  • Uyarı mesajını gönderen okulun Archie ve Lilibet'in eğitim göreceği okul olmadığı açıklandı.
  • Harry'nin çocuklarının Kral Charles'a daha yakın büyümesini istediği ve çiftin Cotswolds'da ev aradığı belirtiliyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönüş kararıyla birlikte çocukları Archie ve Lilibet’in eğitim hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ABD’de geçirdikleri yılların ardından İngiltere’ye dönmeye hazırlanan çiftin çocuklarının okul hayatı öncesinde velilerin bazı kurallar konusunda bilgilendirildiği öğrenildi.

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield, Harry ve Meghan’ın ev aradığı Cotswolds bölgesindeki okul yetkililerinin ailelere özel bir mesaj gönderdiğini aktardı.

VELİLERE FOTOĞRAF UYARISI

Okul yönetimi, bazı öğrencilerin aileleri nedeniyle okulun zaman zaman kamuoyunun ve medyanın ilgisini çekebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle velilere, okul ortamındaki çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ailelerden, diğer öğrencilerin fotoğraf ve videolarını izin almadan çekmemeleri istendi. Ayrıca öğrenciler veya aileleri hakkında çekilen görüntülerin, özel bilgilerin ve kişisel detayların sosyal medyada paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Bu uyarının, Archie ve Lilibet gibi kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerin okul hayatının daha fazla ilgi çekme ihtimali nedeniyle yapıldığı değerlendirildi.

ARCHIE VE LILIBET FARKLI BİR OKULA GİDECEK

Schofield, Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönmeden önce çocukları için birden fazla okulla görüştüğünü söyledi. Ancak söz konusu uyarı mesajını gönderen okulun Archie ve Lilibet’in eğitim göreceği okul olmadığı öğrenildi.

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılmalarının ardından çocuklarıyla birlikte ABD’nin California eyaletindeki Montecito’ya yerleşmişti. Çiftin İngiltere’ye dönüşüyle birlikte Archie ve Lilibet’in eğitim hayatında da yeni bir dönem başlayacak.

HARRY ÇOCUKLARINI KRALİYET AİLESİNE YAKINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Harry’nin çocuklarının büyükbabaları Kral Charles’a daha yakın büyümesini istediği ve Archie ile Lilibet’in kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle daha fazla vakit geçirmesini arzuladığı öne sürülüyor.

Çiftin İngiltere’de özellikle Cotswolds bölgesinde ev aradığı belirtiliyor. Bölgenin Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın Highgrove House konutuna yakın olması da dikkat çekiyor.

Cotswolds, çok sayıda ünlünün tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Harry’nin ağabeyi Prens William ise eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla Windsor’da yaşıyor. Cotswolds ile Windsor arasındaki mesafenin yaklaşık iki saat olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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