Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay o anları anlattı: 'Ben ölümden döndüm'

Balıkesir Akçay'da köpeğini gezdirdiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan şarkıcı Onur Akay, hastanelik oldu. Yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Akay, tedavisine yanıt alınmasının ardından kendisine gelerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Tedavi süreci ardından konuşan Akay, "Nekrotizan fasiite denilen bir teşhis konuldu. Isırma sonucunda bulaşılabilen bir bakteriymiş. Ben ölümden döndüm. Şuan çok şükür iyiyim. Allah herkesi korusun inşallah" dedi. Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Duran Tok ise "Nekrotizan fasiite ölümcül bir hastalıktır. Kısa sürede ölüme de yol açabilecek ciddi klinik tablolar ile karşılaşabiliriz. Her ısırık basit ısırık değildir. Kuduz ve diğer enfeksiyonlara göz önüne alınmalı. Genel tabloya iyi bakılmalı. Hızla hareket edilmeli, erken müdahale hayat kurtarıyor. Dakikalar bile çok önemli bu şekilde doku kaybı veya daha az hasar ortaya çıkar" diye konuştu.

İddiaya göre sanatçı Onur Akay, 14 Nisan Salı günü Balıkesir Akçay'da köpeğini gezdirdiği sırada bir Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dudağına ve burnuna dikiş atılan Akay bir süre sonra durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Nekrotizan fasiite teşhsi konulan Akay, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 1.5 gün yoğun bakımda kalan Akay ardından tedaviye yanıt aldı. Pazartesi günü tekrar hastaneye gideceğini ve ameliyat durumunu konuşacaklarını söyleyen Akay, yaşadığı dehşet anları da anlattırken, Uzmanlar ise köpek ve kedi ısırıkları sonrası oluşan yaraların basit bir yara olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bakterilerin nekrotizan fasiit adı verilen ölümcül enfeksiyona neden olabileceğini ifade etti.

"Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda 2 cm'lik doku kopması oldu"

Başından geçenlerin anlatan Onur Akay, "Ben 14 Nisan Salı günü Akçay'da bulunan yazlığımda köpeğim Leo'yu gezdirmek için dışarı çıkmıştım. Hemen sitemizin önünde böyle ağaçlı çimli bir alan var. Orada gezdirmek istedim. Daha önce birçok sokak köpeği Leo'yla gezerken bize doğru koşar bazıları agresif olur. Ama Leo'yu kucağıma aldığım zaman 'hayır' diye yüksek sesle bağırdığımda hiçbiri saldırmıyor. Ben ondan dolayı alışkınım. Her yeri kontrol ederim fakat ağaçlardan dolayı sanırım fark edemedim. Birden bire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım. Ben tabii Leo'yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda 2 cm'lik doku kopması oldu. Daha sonra hastanede operasyonla diktiler. Burnumda da 9 tane dikiş vardı" dedi.

Daha sonra geçtiğimiz hafta sonu bazı komplikasyonlar olmaya başladığını söyleyen Akay, "Ödem oluştu, şişme kanamadan dolayı tekrar hastaneye kaldırıldım. Dokunun tutmadığı anlaşıldı. Nekrotizan fasiite denilen bir teşhis konuldu. Isırma sonucunda bulaşılabilen bir bakteriymiş. Köpeğin salyasından da olabiliyormuş sanıyorum. Köpek ısırmasından sonra hemen sabunlu bir şekilde yıkanması lazımmış yaranın bunu bilmiyordum. Daha sonra o virüs bakteri zarar vermeye başlıyor dokulara. Tabii bu enfeksiyon beni yoğun bakımda tedavi görmeye kadar ilerledi ve taşıdı. Bayağı zor anlar yaşadım 1.5 gün yoğun bakımda kalmışım. Entübe edilmişim çünkü kan birikintisi ve kandan dolayı nefes alamıyordum. Nefesi kontrol altında tutmak, gözetim altında tutmak için bu şekilde bir girişimde bulunmuşlar. Bilincim açıktı. Ama ben çok güçlü bir bünyeye sahibim. Pek hastalanmıyorum çok şükür çok uzun zamandır antibiyotik kullanmadığım için herhalde antibiyotik etki etti. Yüksek antibiyotikler kullanılmış ve bünyem yendi o virüsleri. Burun ve dudak bölgesinden simsiyah bir parça şeklinde düştü. Pazartesi günü de genel cerrah karar verecek, bakalım dokuyla ilgili sorunlar var mı, tekrar ameliyat olmam gerekiyor mu belli olacak. İnşallah köpeklerini hiç kimse başı boş bırakmaz. Kurallara uyarlar, o tarz yasaklı ırkları beslemenin bazı kuralları var, lütfen onlara uysunlar. Benim can dostum köpeğim de ölebilirdi. Her şey olabilirdi. Ben de ölümden döndüm. Şuan çok şükür iyiyim. Dualarınız içinde sonsuz herkese, ilginize, gönderdiğiniz mesajlara teşekkür ediyorum. Birçok kişi ve değerli sanatçı dostlarım aramış, herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun inşallah" diye konuştu.

"Köpeklerden nekrotizan fasiite bulaşabilir, birçok bakteri bu duruma sebep olabilir"

Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Duran Tok ise nekrotizan fasiite ilişkin bilgi vererek, "Köpeklerden nekrotizan fasiite bulaşabilir. Birçok bakteri bu duruma sebep olabilir. Özellikle yaranın kızarıklık ve şişliğine yani görüntüsüne oranla çok daha büyük bir ağrı hissetmek belirtidir. Dakikalar ve saatler içinde hızla yayılım gösterir. Ciltte önce morarma daha sonra içi sıvı dolu kabarcıklar ve siyahlaşarak nekrotik bir hal alması önemli bir belirtidir. Yine yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, genel durum bozukluğu ile de karşımıza çıkabilir. Böyle bir şüpheli durumda en iyisi bol ve sabunlu su ile yıkamak ve ardından en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurmaktır. Şişlik ve kızarıklığın hızla yayılması da önemli bir işarettir. Bu gibi hastalıklarda tedavi ise büyük enfeksiyon durumlarında cerrahi debridman yapılabilir. Aynı zamanda etkin antibiyotik kullanılabilir. Organ yetmezliğini önlemek için yoğun bakım ve oksijen desteğini alması da önemlidir. Tedavi sonrası kalıcı olabilir. Doku kaybı, kas kaybı olabilir. Daha ağır vakalarda organ kayıpları meydana gelebilir. Tedaviden kurtulsa da psikolojik travma için de destek almalıdır. Nekrotizan fasiite ölümcül bir hastalıktır. Kısa sürede ölüme de yol açabilecek ciddi klinik tablolar ile karşılaşabiliriz. Her ısırık basit ısırık değildir. Kuduz ve diğer enfeksiyonlara göz önüne alınmalı. Genel tabloya iyi bakılmalı. Hızla hareket edilmeli, erken müdahale hayat kurtarıyor. Dakikalar bile çok önemli bu şekilde doku kaybı veya daha az hasar ortaya çıkar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı