Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın 16 yaşındaki kızı Su, "Miras" defilesinde ilk kez podyuma çıktı. Tarihi Dolikhe Antik Kenti'nde gerçekleşen defilede Su Atacan zarafetiyle dikkat çekerken, annesi Pınar Altuğ kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.
- Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, 28 Ekim'de Gaziantep'teki Dolikhe Antik Kenti'nde Tuba Ergin'in 'Miras' defilesinde ilk kez podyuma çıktı.
- Su Atacan 16 yaşında ve bu onun ilk mankenlik deneyimiydi.
- Pınar Altuğ da 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış ve 1994'te 19 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmişti.
Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, modacı Tuba Ergin'in 28 Ekim'de Gaziantep'te düzenlediği "Miras" defilesinde podyuma çıktı. 16 yaşındaki Su, ilk mankenlik deneyimini M.Ö. 300'lü yıllara dayanan Dolikhe Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde yaşadı.
ANNESİNİN YOLUNDAN GİDİYOR
Pınar Altuğ da 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış, 1994 yılında 19 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziranda yine Tuba Ergin'in Antalya'daki Hadrian Kapısı'nda düzenlediği tarihi defilede podyuma çıkmıştı.
TAKDİR TOPLADI
Su Atacan'ın ilk deneyimi izleyicilerden tam not aldı. Pınar Altuğ ise kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.