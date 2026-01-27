Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Su, 17 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

1994 Miss Turkey birincisi olan ve "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Çift, 2009 yılında Su'nun doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, kızının doğum gününü özel bir mesajla kutladı. Altuğ, Su'nun fotoğrafını paylaşarak, "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hâlâ benim kollarımdaki küçük meleğimsin. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

PODYUM POZLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Su Atacan'ın aylar önce podyuma çıktığı anlara ait pozlar ise doğum günüyle birlikte yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Su için "Adı gibi su gibi maşallah", "Annesinin izinde", "Annesi gibi çok güzel" ve "Çok güzel bir kız" yorumları yaptı.

İşte sosyal medyada gündem olan o pozlar;