Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı
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Petek Dinçöz, Tanyeli ile beraber çektiği videoyu paylaşarak 20 yıldır görüşmediklerini dile getirdi. İkili, artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Ancak yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.
Petek Dinçöz bu ziyarette Tanyeli ile beraber çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.
20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi.
Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu.
Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin