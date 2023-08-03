Petek Dinçöz ve Tanyeli barıştı

Petek Dinçöz, Tanyeli ile beraber çektiği videoyu paylaşarak 20 yıldır görüşmediklerini dile getirdi. İkili, artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Dinçöz'ün akrabası olan Tanyeli'nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Ancak yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.