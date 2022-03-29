Paylaşımı yıllar sonra gündem oldu! Bir Twitter kullanıcısı, Will Smith'in Chris Rock'a atacağı tokatı 6 yıl önce bilmiş - Haberler

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Paylaşımı yıllar sonra gündem oldu! Bir Twitter kullanıcısı, Will Smith'in Chris Rock'a atacağı tokatı 6 yıl önce bilmiş

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Jason kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, 2016 yılında attığı bir tweette Will Smith'in Chris Rock'a tokat atacağını yazdığı ortaya çıktı. Oscar'da yaşanan tokat olayının ardından kullanıcının 6 yıl önce yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Hollywood yıldızı Will Smith, 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde saç kıran hastalığı olan eşiyle ilgili espiri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Dünyanın gündemine oturan Will Smith, özür dilerken bir sosyal medya kullanıcısının yıllar önce yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

"WILL'IN ROCK'IN YÜZÜNE YUMRUK ATMASI LAZIM"

57 yaşındaki Rock, tıpkı 28 Mart gecesi düzenlenen törendeki gibi sunucusu olduğu 2016'daki Oscar Ödülleri Töreni'nde Will ve Jada Smith çiftini hedef alarak espriler yapmış ve törendeki çoğu kişi tarafından hoş karşılanmamıştı. Jason kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı da Rock'ın esprilerinden rahatsız olduğu için "Will Smith'in Chris Rock'ın yüzüne yumruk atması lazım… Başka seçeneği yok" yazılı bir tweet atmıştı.

Paylaşımı yıllar sonra gündem oldu! Bir Twitter kullanıcısı, 6 yıl önce Will Smith'in Chris Rock'a atacağı tokatı bilmiş

PAYLAŞIMI YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Will Smith'in Oscar'da esprilerinden rahatsız olduğu komedyene tokat atmasının ardından Jason adlı kullanıcının paylaşımı yeniden gündeme geldi. Kullanıcı, 2016 yılında yaptığı paylaşımı yeniden yayınlayarak "Pekala" notunu yazdı. Kullanıcının paylaşımı kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Will Smith, Twitter, Magazin, Haberler

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