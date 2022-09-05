Paraşüt tutkusu güzel fenomeni mezara soktu

Kanadalı 21 yaşındaki TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi, tek başına yaptığı serbest paraşüt dalışında paraşütü geç açılınca yere çakılarak hayatını kaybetti.

Toronto Üniversitesi öğrencisi olan Tanya, bir süre paraşüt eğitimi aldıktan sonra, tek başına dalış yapma seviyesine geldi. Genç fenomenin ilk dalışı ise hayatının sonu oldu. Tanya, paraşütü geç açılınca yere çakıldı.

YERE ÇOK YAKINKEN AÇILDI

Yapılan açıklamada Tanya'nın yere çok yaklaştığı için açılan paraşüt kendisini havada tutacak kadar açılmadığı için yere çakıldığı belirtildi.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.