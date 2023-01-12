Parası için birlikte olduğu yaşlı doktoru, sevgilisiyle bir olup öldüren model Kelsey Turner'e 25 yıl hapis cezası

Amerikalı eski playboy model Kelsey Turner, erkek arkadaşı olmasına rağmen masraflarını karşılamak için 71 yaşındaki Psikiyatri doktoru Thomas Burchard ile ilişki yaşamaya başladı. Thomas ev kirasını ödemeyi kesince model erkek arkadaşı ve oda arkadaşı ile beraber Thomas'ı öldürdü.

Thomas, Kelsey Turner ile ilişkisini bitirdi. 71 yaşındaki doktor, 29 yaşındaki model ve sevgilisinin kaldığı evin kirasını ödemeyince Kelsey Turner, erkek arkadaşı Kennison, ve oda arkadaşı Pena ile beraber Thomas'ın evine gitti.

DOKTORU ÖLDÜRDÜLER

Kelsey Turner'ın erkek arkadaşı önce Thomas'a saldırdı. Daha sonra Turner ve ev arkadaşı da Thomas'ı darbederek öldürdü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Tüm bu yaşananlardan sonra, kız arkadaşı Thomas'a ulaşmayınca durumu polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri Thomas'ın kanlar içindeki cansız bedenini buldu.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yapılan incelemede doktorun, playboy model tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili görülen davada Kelsey Turner'ın erkek arkadaşına 45 yıl, modele ve cinayete yardım eden oda arkadaşına ise 25 yıl hapis cezası verildi.