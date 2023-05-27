Pantolonun üzerine iç çamaşırı giyen Gülşen'e yorum yağıyor: Çocuk bezi giymiş gibi

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan ve sahnelere geri dönen Gülşen, dün akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Yeni kırmızı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen, beyaz dantel pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi. Tarzı beğenilmeyen Gülşen için "Bebek bezi giymiş gibi" yorumları yapıldı.

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışındaki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen, konserlerine devam ediyor. Yakın zaman önce sahnelere dönen şarkıcı, dün akşam da Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Şarkıcının kıyafet tercihi yine dikkat çekti.

PANTOLONUN ÜZERİNE İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİ

Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen, sahnede iki farklı kıyafet giydi. Ünlü ismi ilk kombininde beyaz dantel pantolon üzerine iç çamaşırı giydi. Konser görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle tarzı gündem olan Gülşen hiç beğenilmedi. Gülşen konserinde ikinci yarısında ise siyah transparan bir elbise tercih etti.

ARDA KURAL: MUŞAMBA ÇOCUK BEZİ SANDIM

Sahnede tercih ettiği cesur tercihleriyle uzun zamandır adından söz ettiren Gülşen'in iç çamaşırlı kombinini hiç beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Çocuk bezi gibi" ve "Açacak yeri kalmadı şimdi tersine döndü. İçini dışına giyiyor" yorumları yapıldı. Oyuncu Arda Kural da Gülşen'in tarzına sessiz kalamayarak "Eskiden çocuk bezleri yoktu, muşambası vardı. O sandım ama yakışmış" dedi.