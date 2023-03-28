Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi

Esra Balamir, katıldığı canlı yayında beyazlayan saçlarını boyatmayan Özge Özpirinçci'yi hedef alarak "Doğal olacağım diye gittikçe paçozlaşıyor" dedi. Balamir'in sözlerine cevap veren Özpirinçci ise "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" cevabını verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Esra Balamir, bir haberde gördüğü oyuncu Özge Özpirinçci'nin tarzını eleştirdi. Balamir'in sözlerine Özpirinçci'den yanıt gecikmedi.

"DOĞALLIKTAN ÇIKARAK PAÇOZLUĞA GİTTİ"

Özge Özpirinçci'nin saçlarını boyatmamasına ve tarzını eleştiren Balamir, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce. Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…" şeklinde konuştu.

ÖZPİRİNÇCİ: SONSUZA KADAR İSYAN

Ünlü oyuncu ise Balamir'in sözlerine İngilizce bir paylaşım yaparak cevap verdi. Oyuncunun İngilizce olan paylaşımında "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" ifadeleri yer alıyor.