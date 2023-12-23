Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijital platforma geçiyor iddiası
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin dijital platforma geçeceği iddiaları ortaya atıldı. RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizi için yeni formüller arandığı belirtiliyor.
DurakMedya'da yer alan habere göre Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı olaylı dizi "Kızıl Goncalar"ın dijital platforma geçeceği iddia edildi.
DİJİTALE GEÇECEK İDDİASI
Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK tarafından inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisi için yeni formüller arandığı öne sürüldü. Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'de bulunan afişlerine siyah boya atılarak protesto edilmesinin ardından dizinin dijital platforma geçme seçeneğinin tartışıldığı öğrenildi.
DİZİ KALDIRILSIN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yapılmıştı. Çağrıda "Kızıl Goncalar" dizisi son bulmalı denilmişti.