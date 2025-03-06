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Abisi, Özcan Deniz'in ülkeden kaçacağını iddia etti! Üstelik konum da verdi

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi ve menajeri Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ailesini sildiğini söyleyen ve eşi ile çocuğunun kendisine yettiğini ifade eden Özcan Deniz'e ağabeyinden çok sert yanıt geldi. "Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin" diyen ağabey, Özcan Deniz'in yakın zamanda ülkeden kaçacağını iddia etti.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile aralarında bazı sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını açıklamıştı. Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı almıştı. Ünlü sanatçı, artık tek yakın ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

ÖZCAN DENİZ AİLESİNİ SİLMİŞTİ

Sarıyer'de evinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, ifade verdikten sonra sosyal medyadan ailesini tamamen sildiğini belirterek şoke etmişti. Özcan Deniz "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!" demişti.

"OĞLUM İLE EŞİM BANA YETER"

Ardından Deniz, oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar ile aile pozuna, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" mesajını yazmıştı.

"CENAZEME GELMESİN"

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ise misillemede bulundu ve TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı. Ağabey Deniz, kardeşi için "Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin" diyerek gündeme geldi.

Abisi, Özcan Deniz'in ülkeden kaçacağını iddia etti! Üstelik konum da verdi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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