Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı
Güncelleme:
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez mal varlığıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçının bir site satın aldığı ortaya çıktı. Sitesindeki dairelerden birini kiralamak isteyen bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı, durumu gün yüzüne çıkardı. Tam 500 metrekarelik geniş dairenin içini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Lüks ev ile ilgili konuşan emlakçı, "Özcan Deniz'in burada 20'ye yakın mülkü var. Site satın aldı" dedi.

  • Özcan Deniz bir siteyi tamamen satın aldı.
  • Özcan Deniz'in satın aldığı sitede 20'ye yakın mülkü bulunuyor.
  • Sitedeki bir dairenin aylık kira bedeli 300 bin TL olarak belirtildi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bu kez mal varlığıyla konuşuluyor. Ünlü sanatçının bir siteyi tamamen satın aldığı ortaya çıktı. Emlakçının açıkladığı bilgilere göre Deniz'in sitede 20'ye yakın mülkü bulunuyor.

Sitedeki lüks dairelerden birini kiralamak isteyen bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı ise ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Tam 500 metrekare büyüklüğündeki dairenin geniş odaları, her odada bulunan banyoları ve devasa havuzu görenleri şaşırttı.

"ÖZCAN DENİZ BU EVDE OTURUYORDU"

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün de aynı sitedeki bir daireyi aylık 300 bin TL kira bedeliyle tuttuğu öne sürüldü.

Lüks ev ile ilgili konuşan emlakçı, "Özcan Deniz bu evde oturuyordu aşağıdaki eve geçti. Site satın aldı.Burada 20'ye yakın mülkü var" dedi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadık:

Vergileri az ödüyorlar ,kazançlarını dürüst bildirmiyorlar.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul boğazında ki Zeki Paşa yalısı satılıkmış. satın alırdım ama sonra diyecekler ki köprü altında yaşıyor derler. hem ben TOKİ ye yazıldım bekliyorum.

