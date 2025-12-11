Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bu kez mal varlığıyla konuşuluyor. Ünlü sanatçının bir siteyi tamamen satın aldığı ortaya çıktı. Emlakçının açıkladığı bilgilere göre Deniz'in sitede 20'ye yakın mülkü bulunuyor.

Sitedeki lüks dairelerden birini kiralamak isteyen bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı ise ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Tam 500 metrekare büyüklüğündeki dairenin geniş odaları, her odada bulunan banyoları ve devasa havuzu görenleri şaşırttı.

"ÖZCAN DENİZ BU EVDE OTURUYORDU"

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün de aynı sitedeki bir daireyi aylık 300 bin TL kira bedeliyle tuttuğu öne sürüldü.

Lüks ev ile ilgili konuşan emlakçı, "Özcan Deniz bu evde oturuyordu aşağıdaki eve geçti. Site satın aldı.Burada 20'ye yakın mülkü var" dedi.