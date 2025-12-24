Haberler

Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in uzun süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Eylül ayından bu yana kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'in kemoterapi sürecinin halen devam ettiği öğrenildi.

Magazin gündeminde aile içi yaşadığı kırgınlıklarla sık sık konuşulan Özcan Deniz, bu kez annesiyle ilgili üzücü bir haberle gündeme geldi. Uzun süredir aralarında mesafe olduğu bilinen Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

KANSER TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi sürecinin devam ettiğini kızı Yurda Gürler sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

KEMOTERAPİ DEVAM SÜRECİ EDİYOR

Aileye yakın isimlerden edinilen bilgilere göre Kadriye Deniz, doktorların belirlediği tedavi planı doğrultusunda belirli aralıklarla kemoterapi seanslarına giriyor.

AİLEDEN DESTEK VE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya paylaşımlarıyla hem son sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajları gönderenlere teşekkür etti.

ANNE-OĞUL ARASINDAKİ KÜSLÜK

Özcan Deniz ile annesi Kadriye Deniz arasında uzun süredir devam eden küslük, daha önce de kamuoyuna yansımış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Kadriye Deniz'in verdiği bir röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkındaki sözleri sonrası Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını, tek ailesinin eşi ile oğlu Kuzey olduğunu söylemişti. Buna karşılık annesi de ünlü şarkıcıyı defterden sildiğini ifade etmişti.

Sanatçının, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olduğu da bilinen gelişmeler arasında yer alıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

