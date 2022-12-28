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Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Magazin Haberleri

Ünü aranjör ve DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'ın yan yana gelerek fotoğraf çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi gören birçok kişi esprili yorumlar yaptı.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Hera Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu.

HEM KIYAFETİ HEM BOYU ÇOK KONUŞULDU

Etkinlik öncesi objektiflere poz veren çiftin boy farkı alay konusu oldu. Ozan Doğulu'dan uzun olan Hera Aslan'ın yüksek topuk tercih etmesi, sevgilisiyle arasındaki farkı açtı. Aslan'ın bol dekolteli siyah elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

İşte ikiliye gelen yorumlar;

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ozan Doğulu hera aslan Magazin Haberler

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