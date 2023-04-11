Oyuncu Yüsra Geyik, Bozkır dizisi için çırılçıplak kamera karşısına geçti

Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Bozkır dizisindeki cüretkar sahnesiyle adından söz ettirdi. Genç oyuncu, rolü için çırılçıplak halde dans etti.

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde ünlenen ve şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle adından söz ettiren Yüsra Geyik, BluTV'de yayınlanan Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu.

ÇIRILÇIPLAK DANS ETTİ

Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Geyik, Yiğit Özşener, Furkan Andıç ve Cemre Baysel'in kadrosunda yer aldığı Bozkır dizisine 2. sezonda dahil oldu. 32 yaşındaki Yüsra Geyik, dizideki cüretkar sahnesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, dizinin 7. bölümüne çırılçıplak soyunarak dans etti. Geyik'in dizideki sahnesi kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan Bozkır dizisinin yapımını ARC Film, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Levent Cantek'in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.