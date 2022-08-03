Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede başrolü oynayan Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak dün evliliklerini noktaladı. Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.

17 yıllık evliliklerini bitiren çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi.