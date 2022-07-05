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Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu Tuvana Türkay ile kendisinden 14 yaş büyük iş insanı İzzet Antebi'nin aşkı belgelendi. Çift, önceki akşam Bodrum'da el ele görüntülendi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve bu konuda açıklama yapmayan güzel oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi Bodrum Gündoğan'da objektiflere yansıdı.

EL ELE POZ VERDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Tuvana Türkay ve kendisinden 14 yaş büyük olan sevgilisi Antebi, karşılarında basın mensuplarını görünce kaçmak yerine poz vermeyi tercih etti. Sevgilisi ile bir iş görüşmesine gelen Tuvana Türkay, Antebi'nin elini tutarak poz verdi. Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

AŞKIN TANIMINI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tuvana Türkay, aşkın kendisi için ne ifade ettiğini anlatırken "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz" demişti.

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tuvana Türkay Bodrum Magazin Haberler

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