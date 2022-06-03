Oyuncu Serkan Aydın, Avusturya'da saldırıya uğradı - Haberler

Cihan Şan'ın yazıp yönettiği Pukeleka / Gül ve Ateş adlı oyunda Ergin Düzgün, Neşe Mengüloğlu ve Linda Çandır gibi isimlerle başrolü paylaşan Serkan Aydın, Avusturya'da talihsiz bir olay yaşadı.

ROLÜNDEN DOLAYI ŞİDDETE MARUZ KALDI

Avusturya, Almanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi çeşitli kentlerde sergilenen siyasi konuların işlendiği oyunda rol alan Serkan Aydın, Avusturya'da bir grubun saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan oyuncu, yaptığı açıklamada "Avusturya'da küçük bir grubun sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldım. İlk anın şokunu atlatınca fark ettim ki aslında saldırıya uğrayan ben değil, sahnede canlandırdığım kimlik. Mutluyum... Demek ki başarılı olmuşum. Mutluyum, sahnede ortaya koyduğum illüzyon kabul görmüş ve gerçek kişi olarak algılanmış" dedi.