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Oyuncu Reha Özcan, hangi partiye oy vereceğini ilan etti

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 3 Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Reha Özcan, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.

Rakibi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılan 17 bakanı eleştiren Ekrem İmamoğlu, "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti. İmamoğlu'nun çıkışının ardından X hesabından bir paylaşım yapan usta oyuncu "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Reha Özcan, hangi partiye oy vereceğini ilan etti

Oyuncu Reha Özcan, hangi partiye oy vereceğini ilan etti

Oyuncu Reha Özcan, hangi partiye oy vereceğini ilan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Mehmet Çelik:

Yalakadan sanatci olmaz Alin size yalaka bi sanatci Onlarin dedigine gore

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erkan yüksel:

medenı ınsanlar gayet normal..bu yokluk ta bu enflasyonda akp ye oy veren bı doktora gorunsun bence

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Harun:

Hani yalakadan sanatçı olmazdı sanatçı sanatını yapar siyasetle işi olmaz

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