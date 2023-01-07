Oyuncu Reha Özcan, bir kase çorbanın 380 TL olmasına tepki gösterdi

Üç Kız Kardeş dizisinin başarılı oyuncusu Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gittiği bir restoranda bir kase çorbanın 380 lira olmasına isyan etti. Artan fiyatlara tepki gösteren oyuncu, "Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın ile başrolü paylaşan usta oyuncu Reha Özcan, bir süredir çekimler nedeniyle Ayvalık'ta kalıyor. İzin günün İstanbul'a gelen Özcan, bir kase çorba için istenen fiyata sessiz kalamadı.

"BİR KASE ÇORBA 380 TL"

Twitter hesabından artan fiyatlara sitem eden Reha Özcan, "Geçen gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik. Menü geldi, "Ne güzel şeyler varmış" dedim. "Sonra çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim" dedim. Çorba 380 TL'ydi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" dedi.

BERNA LAÇİN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı oyuncu bir takipçisinin "Çorbanın içinde çeyrek altın mı vardı? Davet edip para mı ödettiler" yorumuna da "Ödemedim ama çok içim acıdı" cevabını verdi. Geçtiğimiz haftalarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödeyen Berna Laçin de Özcan'ın paylaşımına "Hayat pahalılığı, fırsatçıların elinde koz oldu" yorumunu yaptı.