Oyuncu Müge Bayramoğlu'nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisi muhabire saldırdı

Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisinin genç oyuncularından Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Boşandığı öğrenilen oyuncunun sevgilisi kameraları görünce olay çıkardı.

Yeni aşkıyla sarılırken görüntülenen oyuncu şaşkınlığını gizleyemezken sevgilisi de muhabir Tolga Bozduman'a saldırdı. Muhabir "Magazin muhabiriyiz" diyerek kendini tanıtırken genç adam da telefonu alarak "Beni çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. O anlar da sessiz kalan Müge Bayramoğlu ise muhabirin "Biz sizi evli biliyorduk" demesiyle "Bir süre önce boşandım ben, böyle" diyerek uzaklaştı.