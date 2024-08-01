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Oyuncu Müge Bayramoğlu'nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisi muhabire saldırdı

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2018 yılında nikah masasına oturan Gaddar dizisi oyuncularından Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kamerayı görünce sinirlenen oyuncunun sevgilisi muhabire saldırdı. O anlarda tepki vermeyen Bayramoğlu, geçtiğimiz aylarda boşandığını söyleyerek uzaklaştı.

Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisinin genç oyuncularından Müge Bayramoğlu, 2018 yılında Sinan Payaslıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Boşandığı öğrenilen oyuncunun sevgilisi kameraları görünce olay çıkardı.

Yeni aşkıyla sarılırken görüntülenen oyuncu şaşkınlığını gizleyemezken sevgilisi de muhabir Tolga Bozduman'a saldırdı. Muhabir "Magazin muhabiriyiz" diyerek kendini tanıtırken genç adam da telefonu alarak "Beni çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. O anlar da sessiz kalan Müge Bayramoğlu ise muhabirin "Biz sizi evli biliyorduk" demesiyle "Bir süre önce boşandım ben, böyle" diyerek uzaklaştı.

Oyuncu Müge Bayramoğlu'nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisi muhabire saldırdı

Oyuncu Müge Bayramoğlu'nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisi muhabire saldırdı

Oyuncu Müge Bayramoğlu'nun olaylı gecesi! Yeni sevgilisi muhabire saldırdı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Gaddar NOW Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet Vurur:

adamın agzininin içine girersen. yumruğu yersin tabiki

8
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Hek Tor:

Bu mu güzel? La sardalyayı yedikten sonra kalan kılçığıyla denk be... Kusura bakılmasın, hamsiyle karşılaştıramıyorum, zira kılçığıyla yiyorum.

yanıt2
yanıt0
sdsfs dfsa:

Bu kim laa...

3
0
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