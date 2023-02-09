Oyuncu Kerem Bürsin, dünyaya seslenerek deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye için yardım istedi

Oyuncu Kerem Bürsin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından sosyal medya hesabından İngilizce konuştuğu bir video yayınlayarak Türkiye'ye destek istedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edilirken depremden etkilenen 10 ilde de OHAL ilan edildi. Depremzedeler için harekete geçen oyuncu Kerem Bürsin de sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dünyaya yardım çağrısında bulundu.

YARDIM İSTEDİ

Instagram hesabından İngilizce konuştuğu bir video yayınlayan başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler. Oyuncu paylaşımına Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin banka hesap bilgilerini yazarak bağışta bulunulmasını istedi.