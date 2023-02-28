Oyuncu Kazım Akşar'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

OYUNCULAR SENDİKASI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Akşar'la ilgili "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" paylaşımını yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Cenaze töreni henüz belli olmayan Kazım Akşar, vefat haberinin duyulmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Akşar'ın ölümüyle yıkılan Emre Karayel, Berna Laçin, Ayşegül Aldinç ve Orhan Aydın gibi ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

İşte ünlü isimlerin Kazım Akşar paylaşımları...

BERNA LAÇİN

"Kazım Akşar, çok üzüldüm. Ne çok kayıp ne çok"

MELEK BAYKAL

"Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun."

EMRE KARAYEL

"'Candan Can Koparmak'ta izlemiştim hocamı. Sonra da ben tiyatro sınavlarına hazırlanırken çok destek oldu sağ olsun. Su zor günlerde bir üzücü haber daha. Allah gani gani rahmet eylesin."

DERYA BAYKAL

"Ah Kazım ah... Güzel dostum, çok üzgünüm"

ERDEM AKAKÇE

"Başımız sağ olsun, tüm sevenlerine sabır diliyorum."

ORHAN AYDIN

"Yine öldük… Toprağın çiçekler koksun canım kardeşim Kazım Akşar(oyuncu-yönetmen). En son 11 Şubat günü kızımı yolcularken sarıldık birbirimize. Acım sonsuz."

DERYA ŞENSOY

"Ah Kazım ağabeyciğim çok üzgünüm. Başımız sağ olsun."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ailesine, sevenlerine, tiyatro camiasına sabır dilerim. Rahmetle..."