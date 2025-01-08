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Oyuncu kayırma iddiaları ile gündeme gelen Ayşe Barım'a Hazal Kaya'dan destek

Oyuncu kayırma iddiaları ile gündeme gelen Ayşe Barım'a Hazal Kaya'dan destek
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Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım'a yöneltilen oyuncu kayırma iddialarına ilişkin ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan açıklama geldi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dayanaksız ve kanıtsız iddialarla büyük iftiralar atılamayacağını belirterek Barım'a destek verdi.

Çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan oyuncu kayırdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olurken; Barım'a destek ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan geldi.

"GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz 'öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Kaldı ki rakamlarla ölçülen bir başarıdan bahsediyorum, yoksa beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz şey; ama gerçekleri değiştiremezsiniz" dedi.

"HABERİN DİLİ BİLE MİDEMİ BULANDIRIYOR"

"Zaten niyeyse bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz" diyen Kaya, "Yeteneksiz bulduğunuz erkek oyuncuları 'ama yakışıklı' diyerek; şiddet faillerini 'ama yetenekli' diyerek muhakkak aklıyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün: 'istediğimiz zaman bir dedikodu ile alnına yapıştırırız etiketi.' Hayır efendim yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarıma" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İD İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz gün oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialar ortaya atılmış, söz konusu iddiaların ardından ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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