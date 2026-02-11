Haberler

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın kalp krizinden vefat ettiği belirlendi. 45 yaşındaki oyuncu ''Poyraz Karayel'', ''Muhteşem Yüzyıl'', ''Kuruluş Osman'' gibi çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde rol alan Arslan, oyunculuk kariyerini hem sahnede hem de kamera önünde sürdürdü.

TELEVİZYON KARİYERİNE 2004'TE BAŞLADI

Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında yayınlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. Ardından "Hatırla Sevgili", "Asi", "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" ve "Kuruluş Osman" gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

SİNEMA VE KISA FİLM PROJELERİ

Arslan, sinemada da çeşitli projelerde yer aldı. "Daire", "Yurt", "Teslimiyet", "Hayatın Tuzu" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi filmlerde rol üstlendi. Ayrıca "Yuva" ve "Ayak Altında" adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, "Uyarca", "Öküz", "Köpeklerin İsyan Günü" ve "Tatyana" gibi oyunlarda sahne aldı. Uzun yıllar boyunca sahne deneyimini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte yürüttü.

