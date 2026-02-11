Haberler

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Poyraz Karayel" dizisinde Sefer rolüyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak kaldırıldığı hastanede 45 yaşında hayatını kaybetti.

  • Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti.
  • Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde fenalaştıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

"Çemberimde Gül Oya", " Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu 45 yaşındaydı.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaştı. Eşinin durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri Arslan'a evinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncuyu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan hayatını kaybetti.

Arslan'ın rahatsızlığına ve ölüm nedenine ilişkin hastane ya da yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler