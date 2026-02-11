Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

"Çemberimde Gül Oya", " Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan oyuncu 45 yaşındaydı.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaştı. Eşinin durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri Arslan'a evinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncuyu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan hayatını kaybetti.

Arslan'ın rahatsızlığına ve ölüm nedenine ilişkin hastane ya da yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.