Oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la ilişkisini ilan etti - Haberler

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Oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la ilişkisini ilan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kerem Bürsin'le ayrıldıktan kısa bir süre sonra eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenen Hande Erçel, ilişkisini doğruladı. Etiler'de görüntülenen Erçel, yeni ilişkisi için "Her şey yolunda" dedi.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Erçel'in ayrıldıktan kısa bir süre sonra eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Birlikte yurt dışına tatile çıkan ikili, hayranları tarafından görüntülenince ilişkileri ortaya çıkmış oldu.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, tatilden dönen güzel oyuncu, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Kaan Yıldırım ile ilişkisini gizlemeyen Erçel, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" dedi. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gittiği Londra seyahati için "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la ilişkisini ilan etti

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

2019 yılında yayınlanan Halka dizisinde başrolü paylaşan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenmişlerdi. Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine gitmişti. Daha sonra bir yerde basın mensuplarıyla karşılaşan Erçel, Yıldırım ile aşk iddiası için "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz" demişti.

Oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la ilişkisini ilan etti

Oyuncu Hande Erçel, Kaan Yıldırım'la ilişkisini ilan etti

Kaynak: Habertürk

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Haberler

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