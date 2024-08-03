Oyuncu Hakan Yılmaz'ın Babası Hayatını Kaybetti

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz (82) Bodrum'da hayatını kaybetti. Organ yetmezliğinden hayatını kaybeden babası için ünlü oyuncu Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" dedi.

Oyuncu ve komedyen Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliğinden vefat etti. Acı haberin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak acı haberi duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazını müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır" yazısıyla sevenlerine duyurdu. - MUĞLA