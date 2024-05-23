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Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

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Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek, yayınladığı fotoğrafla erkek kardeşinin doğum gününü kutladı. Annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olan Civelek'in kardeşinin de oyuncu olduğu ve Sandık Kokusu'nda rol aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde almaya çalışırken polise yakalanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de ünlü çıktı.

Annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden olduğu için torpil iddiasıyla sık sık gündeme gelen Civelek, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek'in doğum gününü kutladı. Civelek'in erkek kardeşinin de oyuncu olduğu öğrenildi. Ömer Nadir Civelek, Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde site görevlisinin oğlu Ömer'i oynuyor.

Senarist Melis Civelek'in çocuklarının oyuncu olması ve iddialı projelerde yer alması bir kez daha torpil söylentisin gündeme getirdi.

Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Sandık Kokusu Feyza Civelek Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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