Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde almaya çalışırken polise yakalanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de ünlü çıktı.

Annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden olduğu için torpil iddiasıyla sık sık gündeme gelen Civelek, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek'in doğum gününü kutladı. Civelek'in erkek kardeşinin de oyuncu olduğu öğrenildi. Ömer Nadir Civelek, Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde site görevlisinin oğlu Ömer'i oynuyor.

Senarist Melis Civelek'in çocuklarının oyuncu olması ve iddialı projelerde yer alması bir kez daha torpil söylentisin gündeme getirdi.